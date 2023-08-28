Начинающий водитель устроил аварию с пятью пострадавшими на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья, на 58 километре трассы «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», начинающий водитель устроил аварию с пятью пострадавшими. По пока неизвестной причине ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу, по которой ехала «Лада Гранта». Произошло столкновение, и «Гранта» вылетела в кювет.

— В результате в больницу доставлены водитель и четыре пассажира «Гранты», среди которых 14-летний подросток, все жители Астраханской области. За рулем «четырнадцатой» находился 20-летний житель Новоалександровского округа,который отделался незначительными ссадинами, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель-нарушитель водит всего 2,5 года, за это время он получил пять штрафов за нарушения правил дорожного движения. В момент аварии он был трезвый, по факту происшествия началась проверка, все обстоятельства устанавливаются.