Коммунальщиков в Ставрополе наказали за аварийный водопровод в многоэтажке

Коммунальщиков Ставрополя наказали за ненадлежащее обслуживание канализации Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе жители многоэтажного дома, являющегося объектом культурного наследия, начали жаловаться на аварийное состояние водопровода. Недовольства дошли до прокуратуры, которая начала проверку по факту нарушения. Оказалось, коммунальщики плохо следили за канализацией, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Выявлены нарушения в части содержания канализационной сети, в связи с чем прокурором района в адрес руководителя ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений закона, – пишет ведомство.

Сейчас канализацию отремонтировали, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностные лица ресурсоснабжающей организации получили дисциплинарное наказание.