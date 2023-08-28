Маршрутчик в Ставрополе устроил массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На Чапаевском проезде в Ставрополе водитель пустой ГАЗели решил проехать на красный сигнал светофора, однако стал причиной массовой аварии. На дороге образовалась большая пробка, в которой маршрутчик, видимо, устал ждать и решил «проскочить». Маршрутка врезалась в «Тойоту Камри», а после по инерции отлетела в «Ладу Ларгус» и «Хендэ IX 35».

— Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Хендэ», водителю и пассажиру «Тойота». За рулем ГАЗели находился 58-летний местный житель, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В момент аварии в салоне маршрутки не было пассажиров, водитель ехал с ремонта. По факту аварии началась проверка, если вина маршрутчика будет доказана, ему придется компенсировать причиненный другим автомобилистам ущерб.