Бывшего чиновника на Ставрополье задержали за взятку в 500 тысяч рублей

Экс-чиновника поймали на Ставрополье за взятку в полмиллиона Фото: Даниил ОПАРИН

В Пятигорске под суд пойдет бывший замначальника управления по сохранению и госохране объектов культурного наследия, который потребовал от директора одного из предприятий взятку в полмиллиона. В сентябре 2022 и апреле 2023 организация заключила контракты на ремонт и реставрацию санатория и еще одного объекта, ныне обвиняемый решил заработать на этом.

— Злоумышленник потребовал от директора местной фирмы взятку в размере 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на производство работ на территории одного из санаториев Кисловодска, а также за утверждение документации по авторскому надзору на объекте культурного наследия в селе Новоблагодарное, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Директор согласился передать деньги, но сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленник получил 500 тысяч рублей, и его сразу же задержали сотрудники УФСБ. Против чиновника завели уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).

— В рамках расследования уголовного дела денежные средства осмотрены и признаны вещественным доказательством. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.