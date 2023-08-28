Регионы СКФО стали аутсайдерами рейтинга по росту рынка труда в 2022

Регионы Северного Кавказа оказались внизу рейтинга роста рынка труда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 2022 год меньше всего вырос рынок труда в регионах Северного Кавказа, на последнем месте в рейтинге среди регионов России, 85, оказалась Ингушетия (6,4 балла). На 84 месте оказалась Чечня с ростом в 12,1 балла, что почти вдвое больше прошлого региона. Далее, на 83 и 82 местах, расположились КБР и Северная Осетия с ростом 13,7 и 14,1 соответственно. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Немногим лучше ситуация обстоит у Дагестана и КЧР – 80 и 79 место с ростом в 17,1 18,5 баллов соответственно. При этом Ставропольский край занял середину рейтинга, встав на 45 строчке с ростом рынка труда в 60,6 балла. Лидерами стали Москва (97,9), Санкт-Петербург (95,2) и Московская область (86,6).

Эксперты считают, что основными проблемами у аутсайдеров рейтинга являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. В Ингушетии в 2022 году без работы 28,4% населения, Северной Осетии – 11,9%, Дагестане – 11,6%, Чечня – 11%, КЧР – 10,2%, а в КБР – 9,8%.