Власти Железноводска решили отменить салют на День города в 2023

День Железноводска пройдет без салюта в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Железноводск 16 сентября отпразднует 213-летие, однако салюты запускать не будут, также в город не приедет звезда на праздничный концерт. Власти решили воздержаться от пышных торжеств, при этом глава курорта Евгений Бакулин заверяет, что мероприятие не станет из-за этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом году считаем целесообразным воздержаться, а также у нас не будет звезды на праздничном концерте. В День рождения нашего курорта будет большой торт и спортивные мероприятия, – пишет мэр Железноводска в социальных сетях.

Кроме того, без салюта пройдет и День Ставропольского края в 2023 году. Вместо этого все сэкономленные деньги будут направлены на поддержку специальной военной операции, военнослужащим и их семьям.