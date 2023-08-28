После нападения на ребенка в Дагестане отловили 13 бездомных собак

Фото: стоп-кадр

В Дагестане после нападения стаи собак на ребенка 13 животных отловили. Теперь специалисты будут проверять их на бешенство, пострадавший мальчик сейчас лежит в больнице с укусом, ссадинами и царапинами. Ему удалось выжить при нападении потому, что он решил забежать в море, куда собаки зайти не решились.

— По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице. У него один укус, ссадины и царапины, – рассказали в администрации Махачкалы.

Прокуратура и СКР начали проверку по факту нападения животных на мальчика. Ведомства дадут оценку действиям или бездействиям властей и спецорганизациям, ответственным за контроль за бездомными собаками.