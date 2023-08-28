Ставропольский филиал РСХБ отменил комиссию за выпуск карт UnionPay

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Фото: rshb.ru

Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей. Рост внутреннего туризма в России набирает популярность, но при этом россияне продолжают совершать поездки за рубеж, как в деловых целях, так и для отдыха. Россельхозбанк поддерживает своих клиентов в стремлении расширить географию поездок – в августе 2023 года банк запустил акцию, позволяющую бесплатно оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту МИР-UnionPay. Срок действия акции - до 31 декабря 2023 года.

Комиссия за оформление карты не взимается. При совершении операций* по карте обслуживание также бесплатно. При отсутствии транзакций комиссия составит 1000 рублей за каждый расчетный период**.

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт. Оформить дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay без комиссии можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении и на сайте банка или в любом отделении РСХБ.

* Переводы физическим и юридическим лицам, а также операции, совершенные с использованием QR-кода, без карты или реквизитов карты, не учитываются.

** Первый расчетный период обслуживания начинается в дату оформления карты и заканчивается в такую же дату следующего года. Второй и последующие расчетные периоды обслуживания равны году, начинаются в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в такую же дату следующего года; Последний расчетный период обслуживания начинается в дату, следующую за датой окончания предыдущего расчетного периода, и заканчивается в дату окончания срока действия Карты или прекращения действия Карты.

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