До конца лета на Ставрополье сохранится жара до +32 градусов

Жара сохранится на Ставрополье до конца лета Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье до конца лета сохранится жаркая и сухая погода, температура днем будет колебаться от +26 до +32 градусов. При этом ночи будут достаточно прохладные, воздух будет охлаждаться до +10-15 градусов. Об этом рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— До конца лета сохранится достаточно жаркая для августа погода и преимущественно сухая. Существенных осадков на территории края не ожидается. Преобладающий ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с, в отдельные дни – с небольшими порывами до 15 м/с.

Также напомним, что в начале новой недели на Ставрополье прогнозировали сильную жару, ветер дует слабый, осадков не ожидается. По данным регионального Гидрометцентра, в понедельник днем в крае ожидается до 34 градусов жары.