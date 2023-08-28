Ставропольцу грозит срок за подготовку к теракту и государственную измену

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На Ставрополье срок грозит жителю краевой столицы, который подозревается в подготовке к теракту и государственной измене. В 2022 году он получил задание от члена террористической группировки «Легион “Свобода России”»* – ему приказали поджечь административное здание на территории региона. Злоумышленник изготовил зажигательную смесь, но об этом узнали правоохранительные органы.

— Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось в связи с задержанием сотрудниками Управления. В ходе дальнейших следственных действий установлено, что злоумышленник также выполнял поручения членов указанной террористической организации, направленные на вовлечение в ее ряды новых участников, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против ставропольца завели уголовное дело по статье «Подготовка к теракту», а после добавили статью «Государственная измена». Фигуранта посадили под стражу, расследование продолжается, доказательства вины собираются.