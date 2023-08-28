В Махачкале ищут хозяина телефона и карты из сгоревшей при взрыве у АЗС машины

Фото: МВД Дагестана

В Махачкале ищут владельца телефона и банковской карты, которые нашли в сгоревшей после взрыва у заправки 14 августа машине. Сейчас множество автомобилей остались обгоревшие и покореженные, большую часть такого транспорта охраняют полицейские на одном участке.

Владелец одной из машин обратился в полицию, чтобы вернуть ее, но внутри его ожидала странная находка. Чужой телефон и карта, владелец которой остается неизвестным и по сей час, смутили мужчину. Полицейские же начали поиски хозяина потерянных вещей, которого все же удалось найти.

— Владелец телефона и банковской карты, найденных в обгоревшем автомобиле, нашелся! Им оказался пожилой мужчина, а на заставке экрана телефона – это его сын с невесткой, – рассказали в МВД Дагестана.

Мужчина сейчас находится в Москве на лечении с тяжелыми травмами. Сын ухаживает за ним, поэтому не смог забрать имущество. Вещи отдали родственнику.