За обман в 1 млн на Ставрополье осудят 16-летнюю телефонную мошенницу

На Ставрополье осудят несовершеннолетнюю мошенницу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье осудят 16-летнюю жительницу Желензоводска, обвиняемую в мошенничестве на крупную сумму. Девушка вступила в преступную банду и звонила жертвам, рассказывая небылицы о том, что их родственники устроили аварию. И чтобы на них не заводили уголовные дела, надо было дать деньги.

— В целях оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим, а также непривлечения к уголовной ответственности, злоумышленники предлагали потерпевшим передать им денежные средства, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Два месяца ныне обвиняемая обманывала людей и успела заработать для банды более 1 млн рублей. Правда, себе она оставила только 80 тысяч, но про ее преступления узнали. Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в отношении несовершеннолетней с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Расследование дел остальных участников группировки мошенников продолжается.