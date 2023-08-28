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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:11

За обман в 1 млн на Ставрополье осудят 16-летнюю телефонную мошенницу

Девушка из Железноводска звонила людям и говорила, что их родственники устраивали аварии, а после требовала деньги
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье осудят несовершеннолетнюю мошенницу

На Ставрополье осудят несовершеннолетнюю мошенницу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье осудят 16-летнюю жительницу Желензоводска, обвиняемую в мошенничестве на крупную сумму. Девушка вступила в преступную банду и звонила жертвам, рассказывая небылицы о том, что их родственники устроили аварию. И чтобы на них не заводили уголовные дела, надо было дать деньги.

— В целях оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим, а также непривлечения к уголовной ответственности, злоумышленники предлагали потерпевшим передать им денежные средства, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Два месяца ныне обвиняемая обманывала людей и успела заработать для банды более 1 млн рублей. Правда, себе она оставила только 80 тысяч, но про ее преступления узнали. Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в отношении несовершеннолетней с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Расследование дел остальных участников группировки мошенников продолжается.