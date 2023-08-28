Спасатели Ставрополья спасли повисшего на краю обрыва щенка

Фото: ПАСС СК

В селе Красногвардейском на Ставрополье местные жители гуляли возле реки Егорлык и заметили щенка, который повис на краю обрыва. Попытка помочь ему самостоятельно не увенчалась успехом. Очевидцы вызвали спасателей, чтобы те спасли застрявшего щенка.

— Еще чуть-чуть и малыш мог упасть вниз. Неравнодушные очевидцы попытались вызволить животное сами, но не получилось – слишком высоко. Тогда на помощь выдвинулись специалисты, – рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

Спасатели приехали на место происшествия и при помощи специальных приспособлений вытащили щенка из обрыва. После спасательной операции малыша передали звонившему.