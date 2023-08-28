На Владимирской площади Ставрополя толпа неизвестных избила парня

Фото: очевидцы

В Ставрополе на Владимирской площади толпа неизвестных мужчин избила парня, он звал на помощь. Ее пострадавший не дождался, группа закончила издевательства, быстро запрыгнула в машину и скрылась с места происшествия. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Очевидцы рассказали «КП-Ставрополь», что сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. По видео понятно, что группа обозлилась на пострадавшего из-за личных разногласий.

— Я тебе перед этим говорил – прикуси язык и никуда не суйся, – слышен голос, возможно, знакомого избитого.

Правоохранительные органы будут разбираться в произошедшем и установят все обстоятельства произошедшего.