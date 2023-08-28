Велосипедист сломал позвоночник в устроенной им аварии на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Зеленокумске на улице Калинина велосипедист решил выехать на встречную полосу, но не убедился, что маневр безопасен. Навстречу ехал «Форд Куго», который не успел остановиться перед появившейся преградой. В итоге произошла авария, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— Выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем. В результате 51-летний водитель велосипеда, местный житель, доставлен в реанимацию, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза будет разбираться, стало ли причиной аварии пьяное состояние или проблемы со здоровьем у велосипедиста. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.