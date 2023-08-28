В КЧР осудят убившего и надругавшегося над 10-летней девочкой подростка

Подростка, убившего и изнасиловавшего школьницу, осудят в КЧР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В КЧР на скамье подсудимых окажется 16-летний житель Карачаевска. В одном из жилых домов города в начале апреля этого года решил убить и изнасиловать 10-летнюю девочку. Однако у него ничего не получилось, так как камень застрял в кармане. Но злоумышленник не отчаялся и нашел другую жертву, которая вышла в магазин за мороженым.

— Совершил покушение на убийство и на изнасилование девочки, не достигшей 14 лет. Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Там же 20.04.2023 он убил 10-летнюю девочку, надругавшись над ее трупом, – сообщили в пресс-службе прокуратуры КЧР.

Родители позвонили в полицию, и девочку нашли с перерезанным горлом. Отыскали и подростка, против него завели уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование», «Покушение на убийство двух лиц», «Убийство» и «Надругательство над телом умершей».

Фигурант признался в содеянном. Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.