Проезд на красный свет стал причиной смертельной аварии в Минводах

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Минеральных Водах проезд на красный свет привел к аварии, в которой погиб один человек и еще двое пострадали. Водитель «Фольксваген Поло» решил выскочить на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора, на зеленый с другой стороны ехал автомобиль «Киа Оптима», в который врезался нарушитель.

— От полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка «Фольксваген», жительница Минераловодского округа, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Киа» попали в больницу с тяжелыми переломами и травмами. Врачи стабилизируют их состояние и помогают восстановиться. Водитель второй машины не пострадал.

Аварию устроил 39-летний житель Ростовской области. Он не является злостным нарушителем правил дорожного движения, экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент ДТП. По факту происшествия началась проверка.