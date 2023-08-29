Пожилой водитель сбил корову родственника на трассе Ставрополья и погиб

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья водитель погиб, сбив корову. На 95 километре трассы «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», автомобилист на минивэне «Хендэ Старекс» разогнался до опасной скорости и не смог избежать аварии с животным, которое стояло посреди дороги в сумерки.

— От полученных травм 61-летний водитель, житель округа, скончался. Погибший за последние два года девять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У водителя взяли кровь для анализов на состояние опьянения. Владельцем коровы оказался родственник погибшего, который оставил ее без присмотра на проезжей части. Теперь по факту происшествия проводится проверка, вина автомобилиста и хозяина животного устанавливается.