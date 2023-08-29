Судимая домработница из Пятигорска обокрала 87-летнюю пенсионерку

Домработница решила нажиться на пенсионерке, а получила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске к полицейским пришла 87-летняя местная жительница с заявлением о краже. Из дома пенсионерки пропал телефон и 28 тысяч рублей, в общем ущерб составил порядка 37 тысяч. Сотрудники начали разбирательства и пришли к выводу, что все украла 37-летняя ранее судимая домработница, помогавшая потерпевшей.

— В отделе полиции женщина в содеянном созналась, пояснив, что у нее имелись ключи от квартиры, и в один из дней она решилась на кражу, воспользовавшись тем, что сын заявительницы отвлекся, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Телефон, сказала злоумышленница, она успела продать, а деньги почти сразу потратила. Полицейские отыскали покупателя и забрали краденое имущество. Позже его вернут владелице. Против домработницы завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.