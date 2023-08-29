Cтавропольцев предупредили о мошеннической схеме с вовлечением родственников

В Сбере напомнили основные правила финансовой безопасности. Фото: sberbank.ru

Телефонные мошенники стали использовать схему, основанную на использовании родственных связей. Об этом ставропольцев предупредили эксперты Сбера.

Сначала все происходит по стандартному сценарию: жертве рассказывают, что недобросовестные сотрудники банка хотят украсть ее средства, оформив кредит. Для спасения денег предлагается взять заем «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными сбережениями отправить на «безопасный счет».

Если человек ведется на эту уловку, мошенники начинают расспрашивать его о наличии родственников и запугивать, что им тоже грозит опасность. Так жертвами преступления становятся сразу несколько тесно связанных между собой человек.

- Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях, - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Если один родственник искренне считает, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, теряют способность критически мыслить, попадают в расставленные преступниками сети, лишаются денег и становятся должниками по кредитам.

Также Станислав Кузнецов напомнил основные правила финансовой безопасности: ни о чем не разговаривать с мошенниками и никому не сообщать ни свои персональные данные, ни информацию о родственниках. Если все-таки есть сомнения, что с вашими средствами все в порядке, лучше перезвонить в контактный центр своего банка.