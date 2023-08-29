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В Ставрополе семь крупных социальных объектов пришлось эвакуировать и оцепить после сообщений о минировании. Правоохранительные органы, кинологи с собаками приехали к местам происшествий и начали искать взрывчатые вещества.

Сообщения с угрозами центральную библиотеку, автовокзал, городскую и краевую больницы, ЦУМ, краевой суд на Дзержинского и управление ЗАГС СК. По словам мэра Ивана Ульянченко, служб экстренного реагирования разбираются в ситуации.

— Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Разбираемся, – пишет Иван Ульянченко в социальных сетях. Если взрывчатые вещества не обнаружат, вскоре учреждения продолжать работу в штатном режиме.