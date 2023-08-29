Виноваты пожары или завод? Едкий запах в воздухе пугает жителей Буденновска

Едкий запах появился в Буденновске. Фото: Фролов Михаил/ Макеев Иван Фото: Данил ЮРКОВ

Жители Буденновского округа Ставрополья начали массово жаловаться на едкий запах в воздухе, причину которого никто не старался объяснить. Некоторые уверены, что во всем виноват завод Ставролен, хотя доказательств нет. Жалоб стало очень много, и глава муниципалитета Сергей Савченко все же отреагировал на них.

— И вот что хочу сказать. Сейчас очень высокий пожароопасный сезон. Так, по данным нашей единой дежурной-диспетчерской службы только за последние трое суток на территории округа было зафиксировано 15 ландшафтных пожаров, – написал Савченко в социальных сетях.

Едкий запах глава округа оправдал пожарами. По его словам, специалисты накануне потушили два возгорания камыша в районе Буйволы, больше 200 квадратных метров. Кроме того, еще один очаг в 1500 квадратных метров разгорелся вдоль федеральной трассы в районе дамбы – горел сухостой и камыш.

При этом не самые большие по площади пожары могли и не стать причиной едкого запаха, люди жалуются на завод Ставролен. Поэтому власти обратились за комментарием к заводу, в ближайшее время появится информация от их экологической службы.