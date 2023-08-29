В аграрном вузе Ставрополя появятся 4 новых института

СтГАУ начинает трансформацию образовательных процессов. Фото: stgau.ru

В Ставрополе продолжает активно реализовываться госпрограмма стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Как сообщает пресс-служба СтГАУ, в рамках данного проекта вуз уже в 2023 году начнет трансформацию образовательных процессов, результатом которой станет появление четырех институтов. Их создадут из базовых факультетов.

Так, функционал факультетов агробиологии и земельных ресурсов, а также экологии и ландшафтной архитектуры, передадут Институту агробиологии и природных ресурсов. На базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологического сформируют Институт ветеринарии и биотехнологий. В ближайшее время начнет работу и Институт аграрной селекции и генетики.

- Решение стратегических задач, которые стоят перед современной системой высшего образования, требует синергии передовых решений. Поэтому мы объединяем потенциал ученых и мощности лабораторий для нового рывка в науке и образовании, - отметил ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

Также изменения затронут факультет среднего профессионального образования. В Институт среднего профессионального образования войдут отделения, ориентированных на ключевые направления подготовки специалистов среднего звена: ветеринарии и зоотехнии; сельского хозяйства и землеустройства; эксплуатации и ремонта сельхозтехники; электроэнергетики; информтехнологий; экономики, управления, сервиса и туризма.

Остальные структурные подразделения СтГАУ продолжат работать без изменений.