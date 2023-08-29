В школы Ставрополья 1 сентября идут 34 тысячи первоклассников

На Ставрополье с 1 сентября будут учиться 34 тысячи первоклассников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье учебный год начнется традиционно 1 сентября, которое выпадает на пятницу. Из-за этого празднование хотели перенести на понедельник, 4 сентября, однако от инициативы отказались. В школы региона идут 34 тысячи первоклассников, рассказала на брифинге и.о. министра образования Ставропольского края Мария Смагина.

— Это пройдет в торжественной обстановке, каждая образовательная организация к этому готовится, и руководство школы принимает решение, какими потоками они будут проводить данные линейки – то ли всей школой, то ли разобьют в зависимости от возможностей площадки, – сказала Мария Смагина.

С 1 сентября 2023 года обновятся государственные образовательные стандарты, школы Ставрополья закупили новые учебники, чтобы соответствовать им. На линейки будут пускать родственников школьников, однако на местах будут работать правоохранительные органы, которые организуют дополнительные проверки.