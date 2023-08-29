В ночь на 30 августа на Ставрополье похолодает до +8 градусов

Осенняя по температуре ночь ожидается на Ставрополье 30 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в преддверии сентября ночью с 29 на 30 августа температура воздуха опустится до +8 градусов. Дневная температура при этом сохраняется в районе +26-31 градусов и даже поднимется до +33. Сильного похолодание в светлое время суток не предвидится. При этом в Ставрополе ночью ожидается +11-13 градусов.

Ночью на 31 августа ночная температура станет чуть выше и опустится лишь до +9 градусов. В Ставрополе температура воздуха опустится до +13-15 градусов. Ветер будет дуть восточный до 11 м/с.

Погода в регионе остается очень сухой, а днем еще и жаркой. Класс и степень пожарной опасности в регионе сохраняется на 5 баллах (Чрезвычайная). И только в Пятигорске и Кисловодске класс опасности поднялся только до 4 (Высокого).