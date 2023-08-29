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НовостиПроисшествия29 августа 2023 11:18

Анонимная угроза минирования поступила в суд Кисловодска

На месте работают экстренные службы
Данил ЮРКОВ
Угрозы минирования поступили в Кисловодске

Угрозы минирования поступили в Кисловодске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кисловодске от неизвестного поступила угроза минирования городского суда на проспекте Ленина. На место вызвали правоохранительные органы, людей эвакуировали из здания и началась проверка. Кинологи с собаками ищут взрывчатые вещества.

— Поступила анонимная угроза о минировании здания городского суда по проспекту Ленина. На место выехали специалисты служб экстренного реагирования, – пишет в социальных сетях мэр курорта Евгений Моисеев.

Если правоохранительные органы найдут взрывчатку, будет решаться вопрос о разминировании. В ином случае работа суда продолжится в штатном режиме.

Также угрозы минирования поступили в семь учреждений Ставрополя. Правоохранительные органы, кинологи с собаками приехали к местам происшествий и начали искать взрывчатые вещества.