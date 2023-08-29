TelecomDaily опубликовала рейтинг операторов по качеству покрытия сети на Северном Кавказе

Эксперты изучили качество связи в СКФО. Фото: mts.ru

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily проанализировало качество покрытия сети сотовой связи в крупных городах СКФО, на курортах и трассе «Кавказ». Специальное оборудование зафиксировало, что по основным параметрам, отвечающим за стабильность соединения, в большинстве мест лидирует МТС.

Согласно отчету TelecomDaily, на 11 курортах в Дагестане, Ингушетии, КБР, КЧР и Северной Осетии успешность загрузки «эталонной» страница Kepler со всеми видами контента (картинка, видео, текст), достигает 98%. В 8 из 11 точек замера и на трассе «Кавказ» максимальный результат показала МТС.

Изучался и Ping, параметры уровня задержки сигнала. Он показывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и обратно. Чем Ping ниже, тем процесс быстрее. Результат МТС и билайна - 103,8 и 104,3 Мс. Каждая компания удерживает 1-е место в 5 городах из 11. «Мегафон» опережает других по уровню Ping в 1 точке замера. На трассе «Кавказ» среднее значению Ping у МТС и билайна - 110 Мс, у «Мегафона» - 195 Мс.

Уровень LTE-покрытия у всех операторов примерно одинаковый, от 84,5% на Эльбрусе до почти 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме. На трассе «Кавказ» этот показатель ниже: 44% у «Мегафона», 83% и 92% у МТС и билайна.

- Данные исследования для нас ожидаемы, - прокомментировала выводы TelecomDaily первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. - Работа над сетью не прекращается ни на минуту. К текущему турсезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане; в 2 раза ускорили мобильный интернет на склоне Эльбруса, в поселках Домбай и Архыз; в замке Шато-Эркен в КБР. Помимо этого мы обеспечиваем связью места, где ее никогда не было - аул Гарах, выcокогорное село Куруш в Дагестане и вершины Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии. Также в нескольких небольших аулах Ингушетии впервые появилась 4G.