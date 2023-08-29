Полицейского и его брата осудят за незаконную рыбалку на Ставрополье

Полицейского и его брата осудят на Ставрополье за браконьерство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апанасенковском округе Ставрополья сотрудник полиции и его брат предстанут перед судом за браконьерство. Вечером 19 апреля этого года злоумышленники взяли запрещенные остроги и начали ловить рыбу на миграционном пути. Правда, незаконную рыбалку прервали сотрудники отдела охраны водных биологических ресурсов, задержавшие рыбаков.

— В ходе осмотра места происшествия изъято 12 особей карася, сазана и судака. В ходе следствия установлено, что преступными действиями обвиняемых водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против незаконных рыбаков завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Расследование завершили, доказательства вины фигурантов были собраны.

— Уголовное дело направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В полиции края уточнили, что сотрудника уволили из правоохранительных органов.

— Оперативниками собственной безопасности краевого Главка проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он понесет наказание в установленном законом порядке, — заявили в ведомстве.