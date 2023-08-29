СКФУ расширит меры поддержки для различных категорий студентов

Вуз использут различные ресурсы для поддержки талантливых ребят. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет ежегодно расширяет меры финансовой поддержки для различных категорий студентов: повышенные стипендии, гранты, скидки по оплате за обучение, а также другие формы помощи.

Третий год подряд университет реализует стипендиальную программу «Звезды СКФУ», в рамках которой дополнительная повышенная стипендия назначается наиболее отличившимся первокурсникам. «Олимпиадники», поступившие в университет без вступительных испытаний, получат 300 тыс. рублей; студенты, набравшие 100 баллов по одному предмету ЕГЭ, получат 100 тыс. рублей.

– Мы стремимся сделать образование доступным для всех, используем различные ресурсы для поддержки талантливых ребят. Уверен, что реализуемые меры помогут студентам достичь самых амбициозных профессиональных планов, - поделился ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Особую поддержку в текущем году получили участники специальной военной операции и их дети. Для данной категории было выделено не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Без вступительных испытаний имели право поступить Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, их дети, а также дети погибших или получивших тяжелое заболевание в ходе СВО.

Дети других участников спецоперации получили выбор: поступать на базе внутренних экзаменов университета или по результатам ЕГЭ. Воспользовались полученной возможностью в СКФУ 74 первокурсника, которые приступят к занятиям в федеральном университете с 1 сентября.