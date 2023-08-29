Эксперты спрогнозировали рост спроса на льготную ипотеку к концу года на четверть

Если регулятор начнет раунд снижения ключевой ставки, это "потянет вниз" и ставки по ипотеке Фото: Shutterstock

Повышение ставок по рыночным программам ипотеки, вероятно, охладит интерес к предложениям на рынке вторичной недвижимости. В результате в четвертом квартале доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года. Такой прогноз дал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

После повышения ключевой ставки до 12% крупнейшие игроки ипотечного рынка увеличили ставки по нельготным программам, заранее оповестив об этом клиентов. На фоне грядущих изменений произошел скачок спроса на жилищные кредиты – только в ВТБ на неделе с 14 по 20 августа он вырос более чем на 40%.

В новых условиях интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствуют и рост цен на "вторичку" и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка.

Похожая тенденция уже наблюдалась весной 2022 года, когда вслед за резким ужесточением политики ЦБ ипотечные ставки на "вторичку" резко выросли.

В 2023 году господдержка и рыночные программы достигли паритета. Весной-летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Основной вклад в динамику, помимо ажиотажного спроса на фоне регулирования "околонулевых" ставок внесла "семейная ипотека", условия которой были существенно расширены.

В изменившихся условиях игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку.

На этом фоне госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по "старым" ставкам.

Подобный прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне выше 10-11%. Если же регулятор начнет раунд ее снижения, это "потянет вниз" и ставки по ипотеке и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач.