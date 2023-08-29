Подозрительные шприцы нашли жители Ставрополя на детской площадке

Горожане переживают за безопасность детей Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 29 августа, жители центра Ставрополя обнаружили кучу инсулиновых шприцов во дворе многоэтажки. Их нашли на детской площадке.

В инструментах содержалась неизвестная жидкость. Их обнаружили жители ЖК «Шоколад» на переулке Крупской, но, по данным антинаркотической комиссии Ставропольского края, подобные находят и в других дворах краевой столицы.

В ведомстве рассказали, что ситуацию взяла под контроль полиция. Шприцы отправили на экспертизу, правоохранителям предстоит выяснить, откуда они взялись на детской площадке. В антинаркотической комиссии уверены, что их оставили наркопотребители.