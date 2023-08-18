Крупный многоотраслевой холдинг Ставрополья получит поддержку

Гендиректор ЗАО «АПК «Ставхолдинг» Зелимхан Надуев и управляющий ВТБ в СКФО - вице-президент Александр Дыренко. Фото: vtb.ru

ВТБ и крупная группа компаний Юга России «Ставхолдинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на международной агропромышленной выставке «МинводыАгро». В рамках соглашения банк будет участвовать в кредитовании текущих проектов ГК «Ставхолдинг», а также в реализации стратегических программ, направленных на дальнейшее развитие группы.

«Ставхолдинг» развивает несколько направлений деятельности. Сельскохозяйственный дивизион холдинга занимается растениеводством и животноводством. В рамках торгового направления предприятие является официальным дилером 12 крупных российских и иностранных производителей сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники.

«Ставхолдинг – крупный поставщик сельхозтехники для представителей отрасли не только региона, но и Юга России. В прошлом году на фоне геополитических событий крупные иностранные производители техники пересмотрели свои контракты с российскими дилерами. Холдинг прошёл непростой период, но команде удалось оперативно перенастроить текущую деятельность. Сегодня предприятие увеличивает количество производителей в своём дилерском портфеле, смещая фокус на китайские бренды. Главная задача — обеспечить представителей АПК округа качественной и надежной техникой. Мы готовы всесторонне поддерживать нашего партнера в этом», — прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО — вице-президент.

«Кредитное плечо сельскохозяйственному дивизиону группы необходимо для обеспечения своевременного проведения сельхозработ, в частности, для приобретения ГСМ, запчастей, подготовки почв к посевной в осенне-весенний периоды, а также для уборки урожая. Если говорить о торговом направлении, то тут мы столкнулись с необходимостью авансировать наши контракты. Кредитные средства являются эффективным инструментом решения этого вопроса», − отметил генеральный директор ЗАО «АПК «Ставхолдинг» Зелимхан Надуев.