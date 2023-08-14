ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация заключили соглашение о сотрудничестве

Авиационное двигателестроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей в мире. Фото: ОДК

Банк ВТБ и Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В соответствии с соглашением, ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК.

«Поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей, создающих современные продукты и инновационные решения для российской промышленности, является основой для достижения технологического суверенитета и важнейшим элементом экономической устойчивости и промышленной безопасности государства. ОДК - один из важнейших наших партнёров, и мы высоко ценим сложившиеся отношения с корпорацией. За многолетнюю историю сотрудничества мы совместно реализовали целый ряд стратегически важных проектов. Несмотря на текущую ситуацию, нам удалось обеспечить бесперебойное обслуживание внешнеторговых контрактов предприятий ОДК. После ухода с российского рынка иностранных компаний предприятия получили стимул и дополнительные возможности для развития отечественного двигателестроения. В лице ОДК банк оказывает поддержку одной из ключевых отраслей экономики, создающей «сердце» самолета», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

«Авиационное двигателестроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей в мире. ОДК продолжает создавать новые современные силовые установки для самолетов и вертолетов, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны. Двигатели ОДК традиционно востребованы на международных рынках. Банк ВТБ на протяжении многих лет является нашим надежным партнером и оказывает поддержку в экспортных проектах», - сообщил генеральный директор АО «ОДК» Вадим Бадеха.