На Ставрополье запустили бесплатные аудиогиды по трем городам КМВ

Турпоток на Кавминводах продолжает расти уже несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае при поддержке Сбера запущены бесплатные аудиогиды (с текстовой версией) по трем курортам - Железноводску, Кисловодску и Пятигорску. С их помощью отдыхающие могут самостоятельно, не привязываясь к таймингу экскурсионной группы, пройти по кольцевому маршруту, на котором собраны главные достопримечательности. Каждой локации посвящена отдельная аудиодорожка с интересными фактами. Так что проходить экскурсию полностью не обязательно, можно выбрать отдельные места.

- Мы создаем аудиогиды, чтобы людям было удобнее путешествовать и узнавать новое. Для персональных экскурсий по Кавминводам были бережно отобранных интересных фактов о главных достопримечательностях. Все, что нужно - надеть наушники и отправиться изучать мир вокруг, - отметила Екатерина Щенева, маркетолог немузыкального контента HiFi-стриминга Звук, на котором и можно послушать аудиогиды по КМВ.

Кстати, по данным аналитиков Сбера, количество туристов на Кавминводах продолжает расти уже несколько лет. Это связано с благоустройством туркластера КМВ и развитием господдержки для туристов и бизнеса.

- Турпоток за 6 месяцев 2023 года в крае вырос на 12% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Пропорционально растут и выручка занятых в отрасли компаний, а также объем трат гостей региона: за первое полугодие он составил почти 10 млрд рублей. Важную роль сыграли меры господдержки внутреннего туризма: туристический кешбэк, запуск системы национальных турмаршрутов, льготные кредиты на развитие инфраструктуры, грантовая поддержка, - прокомментировала Мария Хесус Клементе-Белоуссова, отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка.