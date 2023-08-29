Команда из женской колонии №7 со Ставрополье поучаствовала в финале «Зарницы»

Фото: УФСИН по Ставропольскому краю

На третьем, финальном, этапе военно-патриотической игры «Зарница» поучаствовала команда детей сотрудников женской исправительной колонии №7 из Зеленокумска со Ставрополья. Мероприятие прошло в Московской области, восемь команд из разных регионов страны приехали на территорию парк-отеля «Горизонт» для прохождения финальных испытаний, рассказали в пресс-службе УФСИН Ставропольского края.

— На протяжении нескольких месяцев ребята с достоинством преодолевали испытания первого и второго этапа игры и готовились к финалу. Родители всесторонне поддерживали и помогали справляться со всеми трудностями, чтобы участники смогли достойно представить интересы своего края на Всероссийском уровне, – рассказали в УФСИН.

На открытии финала соревнований присутствовали заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко, первый заместитель председателя «Динамо» №32 Юрий Чуприна, Председатель Совета региональной общественной организации ветеранов ЦА УИС Леонид Ширяев.