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НовостиОбщество29 августа 2023 16:47

Минздрав Ставрополья объяснил новые правила продажи лекарств с 1 сентября

Жители региона переживали, что не смогут купить привычные препараты без рецепта
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится

Доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди ошибочно трактовали вступающее в силу с 1 сентября 2023 года постановление правительства России о продаже лекарств. Да, произойдет ужесточение правил реализации рецептурных препаратов в аптеках. Но на доступность медикаментов для граждан нововведения не повлияют. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

- Изменения носят исключительно технический характер и главным образом касаются алгоритма работы сотрудников аптек. Никаких «новых» или «особенных» форм рецептов для покупки лекарств пациентам не потребуется, - прокомментировали в Минздраве СК.

Как уточнили в федеральном минздраве, сведения о рецептах на льготные медикаменты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в базу. А новые требования касаются внесения в систему маркировки рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету - сильнодействующих, психотропных, наркотических препаратов.

- Это позволит снизить риск злоупотреблений при их продаже. Доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится, - заверили в ведомстве.