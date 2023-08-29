Минздрав Ставрополья объяснил новые правила продажи лекарств с 1 сентября

Доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди ошибочно трактовали вступающее в силу с 1 сентября 2023 года постановление правительства России о продаже лекарств. Да, произойдет ужесточение правил реализации рецептурных препаратов в аптеках. Но на доступность медикаментов для граждан нововведения не повлияют. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

- Изменения носят исключительно технический характер и главным образом касаются алгоритма работы сотрудников аптек. Никаких «новых» или «особенных» форм рецептов для покупки лекарств пациентам не потребуется, - прокомментировали в Минздраве СК.

Как уточнили в федеральном минздраве, сведения о рецептах на льготные медикаменты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в базу. А новые требования касаются внесения в систему маркировки рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету - сильнодействующих, психотропных, наркотических препаратов.

- Это позволит снизить риск злоупотреблений при их продаже. Доступность лекарств для добросовестных потребителей не снизится, - заверили в ведомстве.