На Ставрополье 1 сентября придет жара до +35 градусов

Жара 1 сентября на Ставрополье поднимется до +35 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учебный год на Ставрополье начнется с сильной жары, школьники на линейках ко Дню знаний будут стоять под палящим солнцем, которые будет греть вплоть до +35 градусов. Ветер будет дуть восточный 5-10 м/с, осадков не ожидается, а до конца лета в регионе безоблачно.

Синоптики прогнозируют ночью 1 сентября температуру от +12 до +17 градусов, а днем – от +30 до +35, в Ставрополе она поднимется до +30-33. При этом летом, 30 и 31 августа, на Ставрополье дневная температура будет держаться от +26-29 до +31-33 градусов. Начало осени станет жарче конца лета.

Одновременно с этим на Ставрополье остается высокая пожарная опасность из-за жары и сухой погоды. Почти на всех территориям края 5 класс (Чрезвычайный), однако в Пятигорске и Кисловодске он поднялся только до 4 (Высокий). Из-за этого существует вероятность появления ландшафтных пожаров, однако серьезной опасности пока нет.