Новые разметки появились на дорогах Ставрополя перед 1 сентября

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Перед началом нового учебного года дорожные работники обновили разметки на улицах Ставрополя вблизи школ. Об этом сообщили в администрации города.

Кроме того, на проезжей части появилась разметка, дублирующая предупреждающий знак «Дети». Это сделано для того, чтобы дополнительно обезопасить школьников, которым через два дня предстоит вернуться за парты.

По словам мэра Ставрополя, Ивана Ульянченко, в августе было нанесено более 7,5 тысячи квадратных метров разметки. Общая площадь обновленной разметки продольных и поперечных линий на дорогах города к концу лета составила более 82,5 тысячи квадратных метров.