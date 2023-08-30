Полиция до 4 утра проверяла сообщения о минированиях в Ставрополе

Всю ночь полиция проверяла здания после сообщений о минированиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что все сообщения о минировании, поступившие накануне, оказались ложными. Правоохранители проверяли здания весь день и всю ночь.

В раннее утро 29 августа неизвестные лица сообщили о наличии бомб в нескольких крупных объектах Ставрополя. В угрозах упоминались центральная библиотека, автовокзал, городская и краевая больницы, ЦУМ, краевой суд и управление ЗАГС СК.

Экстренные службы выехали на место, чтобы провести проверку информации. По словам мэра Ивана Ульянченко, проверка объектов продолжалась до 4 часов утра.

— Сообщения оказались ложными. Оперативные службы полностью завершили обследование в 4 утра. Только представьте, сколько сил и ресурсов отнимают такие сообщения. Но безопасность горожан — превыше всего. Берегите себя, — написал глава города.