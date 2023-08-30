Жители Ставрополя жалуются на запах гари в окраинах города

Горелый запах беспокоит жителей Ставрополя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 30 августа горожане пожаловались на сильный запах гари на окраине Ставрополя. Его почувствовали в нескольких районах города.
В краевом управлении МЧС заявили, что спасателям неизвестно о возгораниях в этих районах.
— В окрестностях г. Ставрополя заявлений о пожарах не поступало, — заявили в ведомстве.
На подозрительный запах жалуются жители улиц Доваторцев, Шпаковской, 50 лет ВЛКСМ. Позднее его ощутили и в центре города.
— Район Льва Толстого/Тельмана дышать невозможно, вонь ужасная, — пишут горожане.
Один из жителей Ставрополя описал ощущения на перекрестке Доваторцев/Пирогова, как «запах жженых перьев и оплавленной проводки или пластика».
Дымку и вонь в воздухе заметили и жители Буденновского округа. На днях в этом округе тоже сообщали о едком запахе в воздухе. Власти объяснили его горящими камышами и сухой травой.
Ранее в администрации Ставрополя рассказали, что в городе выросло число ландшафтных пожаров. Только за август спасатели выезжали на девять возгораний.