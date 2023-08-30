Жители Ставрополя жалуются на запах гари в окраинах города

Горелый запах беспокоит жителей Ставрополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 30 августа горожане пожаловались на сильный запах гари на окраине Ставрополя. Его почувствовали в нескольких районах города.

В краевом управлении МЧС заявили, что спасателям неизвестно о возгораниях в этих районах.

— В окрестностях г. Ставрополя заявлений о пожарах не поступало, — заявили в ведомстве.

На подозрительный запах жалуются жители улиц Доваторцев, Шпаковской, 50 лет ВЛКСМ. Позднее его ощутили и в центре города.

— Район Льва Толстого/Тельмана дышать невозможно, вонь ужасная, — пишут горожане.

Один из жителей Ставрополя описал ощущения на перекрестке Доваторцев/Пирогова, как «запах жженых перьев и оплавленной проводки или пластика».

Дымку и вонь в воздухе заметили и жители Буденновского округа. На днях в этом округе тоже сообщали о едком запахе в воздухе. Власти объяснили его горящими камышами и сухой травой.

Ранее в администрации Ставрополя рассказали, что в городе выросло число ландшафтных пожаров. Только за август спасатели выезжали на девять возгораний.