Водитель-новичок спровоцировал смертельное ДТП на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК

В результате неосторожного выезда на встречную полосу новичка за рулем произошло смертельное столкновение в Труновском округе Ставрополья. Сам водитель и его пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщили в ГИБДД края, 29 августа около 16:20 на 266-м километре трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь» водитель автомобиля «Лада Ларгус» попытался обогнать другие машины. Он выехал на встречную полосу, не проверив, свободна ли она.

В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина». Пассажир «Калины» скончался на месте.

Оба водителя и пассажир «Лады Ларгус» были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 20-летний водитель, выехавший на встречную полосу, начал водить машину лишь год назад.

Автоинспекторы проводят проверку по факту аварии. Назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.