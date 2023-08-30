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НовостиОбщество30 августа 2023 7:29

В найденных на детской площадке Ставрополя шприцах оказалась вода

Полиция не нашла наркотиков в подозрительной находке жителей Ставрополя
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: полиция Ставрополья

Фото: полиция Ставрополья

Накануне жителей Ставрополя напугали подозрительные шприцы, которые нашли на детской площадке во дворе многоэтажки. Экспертиза показала, что в них содержалась простая вода.

В социальных сетях 29 августа встревоженные родители рассказали, что на детской площадке у ЖК «Шоколад» на переулке Крупской валялась куча шприцов с неизвестным содержимым. Горожане переживали, что находка может быть опасна для детей.

Шприцы забрали полицейские, а антинаркотическая комиссия была уверена, что в колбах содержатся запрещенные вещества.

Изъятые шприцы отправили на экспертизу. После химического анализа выяснилось, что никаких наркотиков, психотропных или ядовитых веществ в них не было. В шприцах обнаружили обычную воду.

О подобных находках сообщали и жители других многоэтажек. Проверили ли и эти шприцы, в полиции не сообщили.