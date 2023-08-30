Три полицейских со Ставрополья передали телефон заключенной за взятку

Трем полицейским со Ставрополья грозит срок за взятку Фото: Анастасия Осипова

В Буденновском округе Ставрополья троим полицейским грозит наказание за взяточничество. В ноябре 2022 года сотрудники получили 35 тысяч рублей, за которые они передали заключенной телефон в личное пользование. Полученные деньги злоумышленники потратили на себя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— За взятку на общую сумму 35 тысяч рублей, передали содержащейся под стражей женщине мобильный телефон. Денежные средства женщина перевела на счет знакомого одного из подозреваемых, после чего сотрудники полиции распорядились ими по своему усмотрению, – пишет ведомство.

Против сотрудников завели уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Следователи начали разбирательства, собираются доказательства вины фигурантов. Расследование продолжается, после материалы направят в суд на рассмотрение.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.