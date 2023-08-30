В Буденновске на Ставрополье тлеют два гектара иловых отложений

Два гектара ила тлеет на Ставрополье Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Два гектара иловых отложений, которые высохли из-за сильной жары, тлеют в Буденновске на Ставрополье. Это может стать причиной неприятного запаха в городе, на который и без того жаловались местные жители. Несколько пожаров уже испортили воздух.

— Буденновск, происходит тление иловых отложений на площади 2 Га. Угрозы населенным пунктам нет. Реагирование от РСЧС: 10 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС России: 8 человек и 2 единицы техники, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

МЧС не уточняет, что могло послужить причиной возгорания иловых отложений. Тем не менее сейчас на Ставрополье чрезвычайная ситуация с пожарной опасностью – почти на всех территориям края она составила 5 класс (Чрезвычайный), однако в Пятигорске и Кисловодске она поднялась только до 4 (Высокий).