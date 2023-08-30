Ядовитая змея укусила семилетнего ребенка в Дагестане

Змея укусила ребенка в Дагестане
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В селе Каякенте Дагестана ядовитая змея напала на семилетнего мальчика, пока он шел по улице один. Ребенок смог найти помощь, к нему вызвали бригаду скорой помощи. Бригада доставила его в Каякентскую ЦРБ, там ему дали противоядие, рассказали в пресс-службе минздрава Дагестана.
— Сейчас он получает все необходимое лечение, состояние на данный момент стабильное, находится под наблюдением врачей. Хотим предостеречь население, сезон активности ядовитых змей ещё не подошёл к концу, – рассказали в минздраве.
Ведомство просит людей не ходить по пустырям и зарослям травы и кустарников. Не стоит поднимать камни, чтобы не пугать рептилий. А если змея все же укусила, следует сразу же обратиться в больницу.