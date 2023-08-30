Для туристов в Дагестане разработали автомобильный гид

Маршруты рассчитаны на несколько дней поездки. Фото: mts.ru

В Дагестане для туристов запустили большой бесплатный автомобильный аудиогид из двух частей: «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» и «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш». Он доступен на платформе МТС Live для абонентов всех операторов сотовой связи. Приложение нужно скачать из AppStore или Google Play. Для удобства экскурсию можно заранее полностью загрузить на смартфон.

Маршруты рассчитаны на несколько дней поездки. Обе ветки аудиогида берут свое начало в Махачкале, но начать экскурсию можно в любом другом месте - рассказ о каждой локации является самостоятельной историей.

Первая часть аудиогида расскажет, как найти бархан Сарыкум, озеро Мочох, Карадахскую теснину, Салтинский водопад, Сулакский каньон, каскад дагестанских ГЭС на реке Сулак, а также подскажет, где поесть и переночевать по пути к таким горным аулам, как Аракани, Гамсутль, Гимры, Гуниб, Кудутль, Согратль, Унцукуль.

Вторая часть гида посвящена лучшим пляжам каспийского побережья, отдыху в Дербенте, прогулке по Самурскому лесу и горам, окружающим аул Куруш.

- При составлении маршрутов мы ориентировались на данные BigData МТС. Аналитика показала, что в основном туристы прибывают в Махачкалу и отсюда начинают свое путешествие по Дагестану на арендованной машине или авто с гидом. Самые популярные направления - Дербент, Сулакский каньон, Карадахская теснина, Гуниб. Мы тщательно прорабатывали маршрут как раз вдоль этих популярных точек, чтобы турист по пути к ним открыли для себя и другие, не менее интересные, - поделилась директор МТС в Дагестане Карема Изиева.

Автомобильный тревел гид не только покажет оптимальный маршрут для путешествия, но и расскажет о культуре, истории народов Дагестана, их нравах и обычаях. В частности, познакомит с унцукульскими мастерами, центрами ковроткачества в разных селениях, с мастерами-оружейниками в ауле Кубачи, подскажет интересные музеи и места, где обязательно нужно попробовать урбеч, абрикосовую кашу, местные фрукты и национальные дагестанские блюда.