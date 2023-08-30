Более 700 тысяч жителей Ставрополья прошли диспансеризацию в 2023 году

Фото: минздрав Ставропольского края

На Ставрополье с начала 2023 года диспансеризацию прошли более 700 тысяч человек, а это более 70% от тех, кто подлежит ее прохождению. Помимо диспансеризации 112 тысяч жителей региона прошли профилактические медосмотры. Об этом на брифинге в правительстве рассказала замминистра здравоохранения края Ольга Листова.

— Мы приближаемся к показателю 700 тысяч человек – это детское и взрослое население, прошедшее диспансеризацию с начала года. Среди них порядка 165 тысяч прошли углубленную диспансеризацию, то есть дополнительные обследования по назначениям врачей, – сказала Листова.

Обследования проводили и выездами, всего в этом году к людям приезжали 732 медицинские бригады, которые осмотрели 28,5 тысячи человек. Это помогло найти порядка 3,5 тысяч болезней и вылечить людей.