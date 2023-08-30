Ландшафтный пожар на Ставрополье сжег два автомобиля

Фото: ПАСС СК

В Кочубеевском округе Ставрополья ландшафтный пожар уничтожил два легковых автомобиля. Возгорания в регионе продолжают распространяться, новое образовалось в селе Ивановском на небольшом пустыре, но начал разрастаться и перебрасываться на другие территории. Огонь постепенно начал двигаться в сторону частных домов и машин. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

— На месте пожара работали пожарные ПЧ №107 Невинномысска и ПСЧ №42 ФПС СК. Благодаря профессиональным действиям пожарных расчетов распространение огня на площади 30 гектаров было остановлено, – пишет ПАСС СК.

Пожарным удалось устроить возгорание, однако машины получили серьезные повреждения и не факт, что они подлежат восстановлению. Напомним, что сейчас на Ставрополье чрезвычайно опасная пожарная ситуация, почти во всех территориях класс опасности 5 (Чрезвычайный), но в Пятигорске и Кисловодске сохраняется 4 (Высокий).