«Россети Северный Кавказ» проверяют крупные предприятия в Ингушетии на законность потребления электроэнергии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Основная составляющая коммерческих потерь – энерговоровство. По объему украденных киловатт в регионе лидируют юридические лица. Здесь энергетики традиционно делали упор на тесное взаимодействие с правоохранительными органами и регулярные рейдовые мероприятия.

Новый шаг – проверка потребления ресурса крупными предприятиями, предусматривающая установку дорогостоящих пунктов коммерческого учёта (ПКУ). В настоящее время в республике смонтировано 25 таких приборов 22 бизнес-организациям. Еще 14 ПКУ рабочие группы установят в сентябре текущего года. Комплексное исследование позволит гарантирующему поставщику получить объективные данные об электропотреблении коммерческих структур, выявив абонентов, передающих заниженные показания. Если по итогам контрольных мероприятий специалисты обнаружат факты хищений, нарушившие закон потребители заплатят существенно больше стоимости электроэнергии, которую могли бы получить законным путем. Им также грозит административная и уголовная ответственность.

«Снижение сверхнормативных потерь в энергосетях Ингушетии – на особом контроле «Россети Северный Кавказ». Данный вопрос определен как один из приоритетных в стратегии развития сетевого комплекса региона, – отметил помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и.о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев. – Сверхнормативные потери – прямые финансовые убытки энергокомпании, средства, предназначенные на обслуживание и модернизацию оборудования, установку новых приборов учета, обучение персонала, социальные инициативы. То есть, энергоэффективный процесс передачи ресурса равно надежное электроснабжение региона».