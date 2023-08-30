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НовостиОбщество30 августа 2023 12:11

После жалоб на запах гари в Ставрополе отберут пробы воздуха

Специалисты Роспотребнадзора узнают, загрязнен ли воздух от пожаров в регионе
Данил ЮРКОВ
Воздух в Ставрополе проверят после жалоб на запах гари

Воздух в Ставрополе проверят после жалоб на запах гари

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе после массовых жалоб местных жителей на запах гари специалисты регионального Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха и разберутся в ситуации. Ставропольцы рассказывали о вони на улицах Доваторцев, Шпаковской и 50 лет ВЛКСМ. А позднее ее ощутили и в центре города – на Льва Толстого и Тельмана.

— В настоящий момент специалисты Управления Роспотребнадзора по СК и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» проводят отбор проб по городу Ставрополю, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

На Ставрополье продолжаются пожары, которые сжигают сухую растительность, а также оставляют ужасный запах гари в воздухе, на который жалуются люди. Одно из таких возгораний уничтожило два автомобиля.